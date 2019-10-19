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Tottenham 1 - 1 Watford

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.10.2019 19:52 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Tottenham evinde Watford ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham 1 - 1 Watford

Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, konuk ettiği Watford karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

Ligin 9. hafta mücadelesine iyi başlayan konuk ekip Watford, 6. dakikada Abdoulaye Doucoure'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Tottenham ise 86. dakikada Dele Alli'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla Tottenham puanını 12'ye, ligin son sırasında yer alan Watford ise 4'e çıkardı. Chelsea ise Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı Newcastle United'ı 73. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti.

Puanını 17'ye çıkaran Londra temsilcisi, maç fazlası ve averajla 3. sıraya yükselirken, Newcastle United ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Leicester City 2 - 1 Burnley
Everton 2 - 0 West Ham United
Chelsea 1 - 0 Newcastle United
Wolverhampton 1 - 1 Southampton
Bournemouth 0 - 0 Norwich City
Aston Villa 2 - 1 Brighton & Hove Albion

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Tottenham watford

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