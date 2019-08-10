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Tottenham 3 - 1 Aston Villa (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2019 22:14 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Tottenham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Tottenham 3 - 1 Aston Villa (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.

White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.

  1. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

West Ham United - Manchester City: 0-5
Bournemouth - Sheffield United: 1-1
Burnley - Southampton: 3-0
Watford - Brighton: 0-3
Crystal Palace - Everton: 0-0

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Tottenham Aston Villa

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