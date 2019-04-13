Tottenham 4 - 0 Huddersfield Town

Ligin 34. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Tottenham, yeni stadında, küme düşmesi kesinleşen Huddersfield Town'u konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Tottenham, 24. dakikada Victor Wanyama, 27. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Tottenham, 87. ve 90+3. dakikalarda Moura'nın fileleri iki kez daha havalandırmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Tottenham, bir maç eksiği ve 67 puanla Chelsea'yi geçerek 3'üncü sıraya yükseldi. Huddersfield Town ise 14 puanla son sırada kalmaya devam etti.
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