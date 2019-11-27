Tottenham 4-2 Olympiakos (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Tottenham, Olympiakos'u konuk etti. Mücadeleye çok iyi başlayan Yunan ekibi, 6'da Youssef El-Arabi ile öne geçti. 19'da Ruben Semedo'nun golü ise White Hart Lane'de şok etkisi yarattı.

Art arda yenilen iki golün ardından Jose Mourinho, oyuna müdahele etmek zorunda kaldı. Eric Dier'in yerine oyuna Christian Eriksen'i dahil eden Portekiz'li teknik adam, takımının hakimeti eline almasını sağladı.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Alli, 50. ve 77. dakikalarda Kane ile 73. dakikada Aurier'den geldi. Bu sonucun ardından 10 puana ulaşan Tottenham, son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. 1 puanda kalan Olympiakos ise son sırada kaldı. Grubun son haftasında Tottenham deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacakken, Olympiakos ise evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek.



