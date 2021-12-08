Tottenham'a koronavirüs şoku! 13'e yükseldi

Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Rennes ile karşılaşacak olan Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda yaşanan Covid vakaları hakkında konuşan Conte, Covid vakalarını 13'e yükseldiğini dile getirerek, 8'i futbolcu ve 5'i kulüp çalışanı toplamda 13 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

CONTE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Sekiz oyuncu ve beş personel ama sorun şu ki her gün Covid'li insanlarla karşılaşıyoruz. Dün testi pozitif olmayan insanlar… bugün pozitif olabiliyor. Ve biz onlarla iletişim kurmaya devam ediyoruz. Bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yarın, kim? Ben mi? Başka bir oyuncu mu? Başka bir personel üyesi mi? Ve bu şekilde devam ediyoruz. Durum ciddi."

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Premier Lig'de Pazar günü Brighton ile karşılaşacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuru yapıp yapmayacağını değerlendiriyor.

