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Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

Tottenham'dan transfer. Benfica, yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon Euro'ya el sıkıştı.

Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon Euro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.

Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.

(AA)

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