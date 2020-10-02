Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

Tottenham'dan transfer. Benfica, yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon Euro'ya el sıkıştı.
Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon Euro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.
Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.
(AA)
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