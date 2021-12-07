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Tottenham'da 6 Covid-19 vakası!

07.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tottenham'da 6 Covid-19 vakası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 6 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham'da testi pozitif çıkan 6 futbolcunun en azından 10 gün boyunca takımın oynayacağı üç maçı kaçıracağı öngörülüyor.

Ayrıca, Tottenham'da teknik ekipten de 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Tottenham, bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşırken, İngiltere Premier Lig'de ise Brighton ve Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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