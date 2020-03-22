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Tottenham'da forma giyen Dele Alli'den tepki çeken hareket!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.03.2020 18:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de ligler ertelenmiş ve kulüpler de oyuncularına evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu. Ancak Tottenham'ın yıldızı Dele Alli, bu uyarılara aldırış etmeyip skandala imza attı.

Tottenham'da forma giyen Dele Alli'den tepki çeken hareket!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını spor organizasyonlarına da darbe vururken, dünyanın en kaliteli ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi de ertelenmişti.

Özellikle Avrupa ülkelerinde insanlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıp yasakları uygulanırken, Tottenham'lı yıldız Dele Alli'nin sorumsuz davranışı İngiltere'de büyük ses getirdi. İngiliz futbolcunun uyarılara kulak asmayarak sezonun ertelenmesinin ardından iki gece üst üste kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne gittiği ortaya çıktı.

KYLE WALKER İLE BİRLİKTE GİTMİŞ!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Dele Alli'ye eski takım arkadaşı M. City'li Kyle Walker'ın da eşlik ettiği ve ikilinin Londra'daki Tape isimli bir gece kulübünde birlikte VIP locada yer aldıkları belirtildi. Dele Alli'nin bu skandal davranışı Ada'da büyük tepkiyle karşılandı.

IRKÇILIKLA SUÇLANMIŞTI

23 yaşındaki oyuncunun vurdumduymazlığı bu olayla da sınırlı değil... Dele Alli, koronavirüs sebebiyle ligler ertelenmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, havaalanında Asyalı bir kişiyle aynı yerde olduğu için maske takmasının ardından ırkçılıkla suçlanmıştı.

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Tottenham dele alli koronavirüs

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