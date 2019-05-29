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Tottenham'dan Giovani Lo Celso için 60 milyon Euro

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Tottenham, Real Betis'in genç yıldızı Giovani Lo Celso için transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Arjantinli oyuncu için gözden çıkardığı rakam 60 milyon Euro...

Tottenham'dan Giovani Lo Celso için 60 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşacak olan Tottenham, Real Betis'in 23 yaşındaki yıldızı Giovani Lo Celso'yu transfer etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yaz PSG'den kiralık olarak Real Betis'e katılan Lo Celso, 46 maçta, 16 gol atıp, 6 asistlik bir performans sergileyince İspanyol ekibi 25 milyon Euro ödeyerek genç yıldızın bonservisini almıştı.

BBC Sport'da yer alan habere göre; Tottenham'ın, Arjantinli yıldız için İspanyol kulübüne 60 milyon Euro vererek kulüp transfer rekorunu kıracağı ifade ediliyor. Tottenham'ın transfer rekorunu 2017 yılında 42 milyon Euro karşılığında Ajax'tan takıma katılan Davinson Sanchez bulunduruyor.

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Tottenham Giovani Lo Celso real betis

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