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  4. Tottenham'dan Vedat Muriqi hamlesi! 8 milyon Euro...

Tottenham'dan Vedat Muriqi hamlesi! 8 milyon Euro...

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

İngiliz basını, F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsüne Tottenham’ın 8 milyon Euro bütçe ayırdığını ve resmi bir teklif yaptığını duyurdu. M.United ve İtalya’dan da Vedat Muriqi için teklifler olduğu hatırlatıldı.

Fenerbahçe'ye bu sezon hayat veren Vedat Muriqi’nin peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. Kosova Milli Takımı’yla, İngiltere’ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmeyen Vedat Muriqi’de en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkartan Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptığını da bildirdi.

FENER’İN NİYETİ YOK

Vedat Muriqi’nin ismi daha önce M.United’ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya’dan da çok ciddi teklifler var. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise golcü oyuncuyu satmak niyetinde değil. Bu sezonun ilk yarısında 17 maçta forma giyen Vedat, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

(AKŞAM)

Vedat Muriqi'in fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Vedat Muriqi İngiltere Fenerbahçe Manchester United

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