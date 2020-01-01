Tottenham'dan Vedat Muriqi hamlesi! 8 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye bu sezon hayat veren Vedat Muriqi’nin peşini İngiliz kulüpleri bırakmıyor. Kosova Milli Takımı’yla, İngiltere’ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmeyen Vedat Muriqi’de en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtildi. İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkartan Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptığını da bildirdi.

FENER’İN NİYETİ YOK

Vedat Muriqi’nin ismi daha önce M.United’ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya’dan da çok ciddi teklifler var. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise golcü oyuncuyu satmak niyetinde değil. Bu sezonun ilk yarısında 17 maçta forma giyen Vedat, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

(AKŞAM)