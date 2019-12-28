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  4. ÖZET | Norwich City 2 - 2 Tottenham maç sonucu

ÖZET | Norwich City 2 - 2 Tottenham maç sonucu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.12.2019 23:06 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Norwich City ile 2-2 berabere kaldı.

ÖZET | Norwich City 2 - 2 Tottenham maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Norwich City ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, ligin 20. hafta maçında Norwich City'nin konuğu oldu. Norwich City, Mario Vrancic'in 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, Christian Eriksen'in 55. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Serge Aurier'in 61. dakikada kendi kalesine attığı gol Norwich City'yi tekrar önde geçirse de Harry Kane 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2 Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham puanını 30'a, lig sonuncusu Norwich City ise 13'e çıkardı.

PREMİER LİG'DE DİĞER SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Brighton & Hove Albion-Bournemouth : 2-0

Watford-Aston Villa: 3 - 0

Southampton-Crystal Palace: 1 - 1

Newcastle United-Everton: 1 - 2

West Ham United-Leicester City: 1-2

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig norwich city Tottenham

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