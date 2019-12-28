ÖZET | Norwich City 2 - 2 Tottenham maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Norwich City ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, ligin 20. hafta maçında Norwich City'nin konuğu oldu. Norwich City, Mario Vrancic'in 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip, Christian Eriksen'in 55. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Serge Aurier'in 61. dakikada kendi kalesine attığı gol Norwich City'yi tekrar önde geçirse de Harry Kane 85. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-2 Bu sonuçla Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham puanını 30'a, lig sonuncusu Norwich City ise 13'e çıkardı.
Brighton & Hove Albion-Bournemouth : 2-0
Watford-Aston Villa: 3 - 0
Southampton-Crystal Palace: 1 - 1
Newcastle United-Everton: 1 - 2
West Ham United-Leicester City: 1-2
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