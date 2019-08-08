Tottenham, Giovani Lo Celso'yu kiraladı

Tottenham Kulübü, 23 yaşındaki Lo Celso'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
İngiltere basını, Lo Celso'nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.
Geçen sezon Real Betis'te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol kaydetti.
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