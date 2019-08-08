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Tottenham, Giovani Lo Celso'yu kiraladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Tottenham, Real Betis takımından Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tottenham, Giovani Lo Celso'yu kiraladı

Tottenham Kulübü, 23 yaşındaki Lo Celso'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basını, Lo Celso'nun kontratındaki satın alma opsiyonunun 60 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

Geçen sezon Real Betis'te 45 maça çıkan Lo Celso, 16 gol kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Giovani Lo Celso real betis

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