Tottenham, Harry Kane için 187 milyon euro'yu kabul ediyor

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın kaptanı Harry Kane yuvadan uçuyor.

Son dönemde verdiği demeçlerde ayrılık sinyalleri veren Harry Kane'in umduğu gerçekleşiyor. Tottenham Başkanı Daniel Levy oyuncuyu yurt dışından bir kulübe göndermek istiyordu ancak bu konudaki inadı kırıldı.

The Sun'da yer alan habere göre Başkan Daniel Levy, Harry Kane'i kadrosuna katmak isteyen Manchester City'ye açık kapı bıraktı. Tottenham yönetimi Harry Kane'in 160 milyon sterlin (yaklaşık 187 milyon euro) değerinde bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına izin verecek.

Öte yandan iddiaya göre Harry Kane, Manchester City ile sözlü bir mutabakat gerçekleştirdi ve bu mutabakata göre İngiliz futbolcu City'den haftalık 400 bin sterlin kazanacak. Bu da yıllık 25 milyon euro'ya karşılık geliyor.

Tottenham altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bugüne kadar Premier Lig'de 245 maça çıkan Harry Kane 166 gole imza atarken 34 de asist yaptı ve 200 gole direkt katkıda bulundu.



