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Tottenham Hotspur'un yeni hocası Antonio Conte oldu

02.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tottenham Hotspur'un yeni hocası Antonio Conte oldu

Tottenham Hotspur’un yeni teknik direktörü Antonio Conte oldu. Londra ekibi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam ile 2023 yazına kadar geçerli olan ve içerisinde uzatma opsiyonu da bulunan bir sözleşme imzaladı.

ANTONIO CONTE: BU FIRSATI BÜYÜK BİR İNANÇ İLE DEĞERLENDİRMEYİ TERCİH ETTİM

Resmi imzaların atılmasının ardından Londra ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan Antonio Conte, teknik direktörlüğe tekrardan geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Conte, “Teknik direktörlüğe, tekrardan baş kahraman olmak isteyen bir Premier Lig takımında döndüğüm için çok mutluyum. Bir oyuncu ve antrenör olarak beni her zaman farklı kılan tutku, zihniyet ve kararlılığı, takıma ve taraftarlara aktarma konusunda çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Geçen yaz birlikteliğimiz gerçekleşmedi çünkü Inter’den yeni ayrılmıştım. Duygusal bir durum olduğu için antrenörlüğe geri dönmek adına doğru bir zaman olmadığını düşündüm. Başkan Levy’nin bu görevi bana emanet etme konusundaki tutkusu beni her zaman etkiledi ve bu fırsatı büyük bir inanç ile değerlendirmeyi tercih ettim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tottenham Hotspur Sportif Direktörü Fabio Paratici de Conte’yi takıma kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söylerken deneyimli teknik adamın çalışmalarını görmek için sabırsızlandığını vurguladı.

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