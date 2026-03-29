Tottenham, Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Tottenham, Igor Tudor ve tüm ekibinin 'derhal' ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

TOTTENHAM RESMEN DUYURDU!

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

LONDRA'DA TUDOR DEVRİ KAPANDI: TOTTENHAM’DA 7 MAÇLIK KÂBUSUN SONU!

Premier Lig devi Tottenham’da Igor Tudor dönemi sadece 7 maç (47 gün) sürdü. Göreve geldiği günden bu yana beklenen sıçramayı yapamayan ve çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen Hırvat çalıştırıcının görevine son verildi.

5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle taraftarların sabrını taşıran Tudor’un ayrılığı, İngiltere’de "beklenen son" olarak yorumlandı.