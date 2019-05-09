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Tottenham 'ilk'i başardı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.05.2019 14:33 | Son Güncelleme

Sahasında 1-0 yenildiği Ajax'a karşı 2-0 geriye düştüğü rövanş maçını 3-2 kazanan Tottenham, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Tottenham 'ilk'i başardı

Liverpool'dan sonra adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdıran bir diğer İngiliz kulübü Tottenham, bunu tarihinde ilk kez başardı. Evinde 1-0 yenildiği Ajax'a karşı deplasmanda oynadığı rövanşın 35. dakikasında 2-0 geriye düşen Tottenham, Lucas Moura'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılarak unutulmaz bir performansa imza attı.

Tottenham, 1999'da Juventus'u 2-0'dan gelerek mağlup eden Manchester United'dan beri Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran ilk takım oldu. Bu geri dönüş sayesinde Tottenham, turnuvada ilk kez finale yükseldi.

Londra ekibi, 1963 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1972, 1974 ve 1984 UEFA Kupası'ndan sonra tarihinde 5'inci defa Avrupa kupalarında finale çıktı. Tottenham ayrıca 1955-56 sezonunda başlayan ve 1992'de mevcut formatına kavuşan Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United de Nottingham Forest'tan sonra finale yükselen 8'inci İngiliz kulübü oldu.

LUCAS MOURA'DAN TARİHE GEÇEN HAT- TRİCK

Ajax maçının 55, 59 ve 90+6'ncı dakikalarında attığı 3 golle Tottenham'ın finale yükselmesinde başrol oynayan Lucas Moura, ismini, önemli futbolcuların yanına yazdırdı. Brezilyalı oyuncu, Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hat-trick yapan 5'inci isim oldu.

DEVLER LİGİ'NDE 2. İNGİLİZ FİNALİ

Tottenham'ın Liverpool ile karşılaşacağı 2019 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak. İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3'üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7'nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

TOTTENHAM DA LİVERPOOL DA PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA HASRET

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, sahaya çıkacak takımların uzun yıllardır kendi liglerinde kupa kaldıramaması nedeniyle de ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Çünkü Tottenham, 58, Liverpool ise 29 yıldır İngiltere Premier Lig'de şampiyon olamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi uefa Tottenham ajax

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