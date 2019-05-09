Tottenham 'ilk'i başardı

Liverpool'dan sonra adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdıran bir diğer İngiliz kulübü Tottenham, bunu tarihinde ilk kez başardı. Evinde 1-0 yenildiği Ajax'a karşı deplasmanda oynadığı rövanşın 35. dakikasında 2-0 geriye düşen Tottenham, Lucas Moura'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılarak unutulmaz bir performansa imza attı.

Tottenham, 1999'da Juventus'u 2-0'dan gelerek mağlup eden Manchester United'dan beri Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran ilk takım oldu. Bu geri dönüş sayesinde Tottenham, turnuvada ilk kez finale yükseldi.

Londra ekibi, 1963 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1972, 1974 ve 1984 UEFA Kupası'ndan sonra tarihinde 5'inci defa Avrupa kupalarında finale çıktı. Tottenham ayrıca 1955-56 sezonunda başlayan ve 1992'de mevcut formatına kavuşan Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United de Nottingham Forest'tan sonra finale yükselen 8'inci İngiliz kulübü oldu.

LUCAS MOURA'DAN TARİHE GEÇEN HAT- TRİCK

Ajax maçının 55, 59 ve 90+6'ncı dakikalarında attığı 3 golle Tottenham'ın finale yükselmesinde başrol oynayan Lucas Moura, ismini, önemli futbolcuların yanına yazdırdı. Brezilyalı oyuncu, Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hat-trick yapan 5'inci isim oldu.