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Tottenham kupada Chelsea'yi 1-0 yendi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.01.2019 07:48 | Son Güncelleme

Tottenham, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükselme yolunda avantaj yakaladı.

Tottenham kupada Chelsea'yi 1-0 yendi

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti. Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham İngiltere Premier Lig chelsea harry kane

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