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Tottenham’lı Heung-min Son, 5 maçı kaçıracak

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Tottenham’ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.

Tottenham’lı Heung-min Son, 5 maçı kaçıracak

İngiltere’de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası’nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler karşısında çıkacak olan Güney Kore’de Heung-min Son’un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:

Fulham (Premier Lig)
Chelsea (Lig Kupası)
FA Cup 4. Tur Maçı
Watford (Premier Lig)
Newcastle (Premier Lig)

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham İngiltere Premier Lig Heung-Min Son

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