Tottenham’lı Heung-min Son, 5 maçı kaçıracak

İngiltere’de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası’nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler karşısında çıkacak olan Güney Kore’de Heung-min Son’un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.

26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:

Fulham (Premier Lig)

Chelsea (Lig Kupası)

FA Cup 4. Tur Maçı

Watford (Premier Lig)

Newcastle (Premier Lig)

