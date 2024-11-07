Tottenham maçına saatler kala Galatasaray'a müjde! Okan Buruk izin verirse ilk 11'de oynayabilecek

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise Tottenham karşılaşmasının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI!

Antrenmanda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel çalışma yaptı.

OYNAMASI BEKLENMİYORDU

Jakobs'un sürpriz bir şekilde iyileşmesi Okan Buruk'un keyfini yerine getirdi. Tottenham maçında süre alması beklenmeyen Jakobs için umut doğdu. Yıldız oyuncuyla ilgili karar maç saatinde verilecek.