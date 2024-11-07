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Tottenham maçına saatler kala Galatasaray'a müjde! Okan Buruk izin verirse ilk 11'de oynayabilecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 08:29
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Son taktik idmanda yaşanan gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda keyifler yerine geldi.

Tottenham maçına saatler kala Galatasaray'a müjde! Okan Buruk izin verirse ilk 11'de oynayabilecek
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise Tottenham karşılaşmasının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI!

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Antrenmanda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel çalışma yaptı.

OYNAMASI BEKLENMİYORDU

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Jakobs'un sürpriz bir şekilde iyileşmesi Okan Buruk'un keyfini yerine getirdi. Tottenham maçında süre alması beklenmeyen Jakobs için umut doğdu. Yıldız oyuncuyla ilgili karar maç saatinde verilecek.

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galatasaray tottenham
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