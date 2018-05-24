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Tottenham, Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Premier Lig kulübü Tottenham, Arjantinli teknik direktör Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Tottenham, Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı!

İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pochettino'nun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Pochettino, İspanya'da Espanyol ve İngiltere'de Southampton'ı çalıştırdıktan sonra 2014'te Tottenham'ın başına geçmişti.

Genç isimlerden kurduğu takımına oynattığı etkili futbolla takdir toplayan Pochettino'nun yönetiminde yükselişe geçen Tottenham, Premier Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamladı.

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Tottenham Mauricio Pochettino

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