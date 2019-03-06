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Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya iki maç ceza

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, iki maç men cezası aldı.

Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya iki maç ceza

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham'ın 2-1 kaybettiği Burnley maçında hakem Mike Dean'e yönelik hareketleri nedeniyle 47 yaşındaki Arjantinli teknik adama iki maç men ve 10 bin sterlin para cezası verdi. Pochettino, takımının ligde Southampton ve Liverpool ile oynayacağı maçlarda saha kenarındaki yerini alamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Futbol Federasyonu Tottenham Mauricio Pochettino İngiltere Premier Lig

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