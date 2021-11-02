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Tottenham'ın yeni menajeri Antonio Conte oldu

02.11.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham, Chelsea'nin eski teknik direktörü Antonio Conte'yi 2023 yazına kadar takımın başına getirdi. Premier Lig'in en yüksek ücret alan menajerlerinden biri olan Conte ile yapılan anlaşmada, uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Tottenham'ın yeni menajeri Antonio Conte oldu

Tottenham, Chelsea'nin eski teknik direktörü Antonio Conte'yi 2023 yazına kadar takımın başına getirdi.

Premier Lig'in en yüksek ücret alan menajerlerinden biri olan Conte ile yapılan anlaşmada, uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Antonio Conte imzanın ardından yaptığı açıklamada "İngiltere Premier Lig'inde yeniden liderliği hedefleyen bir takımda teknik direktörlüğe geri dönmekten çok mutluyum' dedi.

İtalyan teknik direktör, kendisini bir sporcu ve teknik direktör olarak özel kılan tutku, anlayış ve kararlılığı bütün takım ve taraftarlara yaymak için çok heyecanlı olduğunu da belirtti.

Juventus ve İtalya milli takımının eski teknik direktörü, Tottenham ile geçtiğimiz yaz görüşmelere başladı.

Fakat pazarlıklar Tottenham'ın Wolverhampton'ın eski menajeri Nuno Esprito Santo'yu transfer etmesiyle durdu.

Tottenham, Jose Morinho'dan sonra görevi devralan eski teknik direktörü Nuno Espirito'yu sadece dört ay çalıştıktan sonra göndermişti.

Conte'nin ifadesine göre, anlaşmanın geçtiğimiz yaz sağlanamamasının sebebi, kendisinin Inter ile anlaşmasını sonlandırmasının üzerinden çok kısa süre geçmiş olmasıydı. Conte, bu sürecin kendisi için teknik direktörlüğe dönmek için doğru zaman olmadığını da belirtiyor.

Görevi kabul etmesiyle ilgili olarak Conte, 'Ancak Tottenham Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Levy'nin bu görev için bana güvenmekteki heves ve kararlılığı beni ikna etti' dedi ve ekledi: 'Şimdi geri gelen bu fırsatı büyük bir inançla kabul etmeyi seçtim.

Tottenham yönetici direktörü Fabio Paratici, İtalya ve İngiltere'de başarılar kazanan Conte'nin geçmiş performansının ve engin deneyiminin söze gerek bırakmadığını belirtti. Paratici, daha önce Juventus'ta birlikte çalıştığı teknik direktörü takımda görmek için sabırsızlandığını belirtti.

Conte'nin ilk maçı, Tottenham'ın Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü kendi evinde oynayacağı Hollandalı Vitesse Arnhem mücadelesi olacak. Kulüp, Conte ile Premier Ligi'ndeki ilk maçını ise Pazar günü Everton'a karşı yapacak.

Conte, Chelsea'deki ilk sezonunda (2016-17) takımı, Premier Lig şampiyonluğunu kazanmıştı. 2018'de takımdan ayrılmasında önce de, Chelsea Federasyon Kupasını kazanmıştı.

Conte daha sonra Inter Milan'ın başında geçmiş ve kulübün Serie A'da 11 yıldan bu yana ilk şampıyonluğunu almasını sağlamıştı.

Inter'de iki yıl geçiren Conte, kontratında bir yıl daha süre olmasına rağmen, Inter ile ortak bir karar alarak, kulüpten ayrılacağını açıklamıştı. Teknik adam Inter'den Mayıs ayında ayrılmıştı.

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