Avrupa'yı sallayan Türk! Son maçında 2 gol 2 asist yaptı: Tüm ülke Aral Şimşir'i konuşuyor

FC Midtjylland, deplasmanda Silkeborg IF’u 4-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Aral Şimşir iki gol ve iki asistle gecenin yıldızı olurken, konuk ekip puanını 45’e çıkararak haftayı ikinci sırada kapattı. Silkeborg ise üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Cevdet Berker İşleyen

Danimarka Süper Lig’in 21. haftasında Silkeborg IF ile FC Midtjylland karşı karşıya geldi. Jysk Park’ta oynanan mücadelede sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrılan konuk ekip, zirve takibini sürdürdü.

Midtjylland’a farklı galibiyeti getiren goller 29 ve 66. dakikalarda Aral Şimşir’den gelirken, 48. dakikada Castillo ve 73. dakikada Brumado skoru belirleyen isimler oldu. Bu sonuçla puanını 45’e çıkaran konuk ekip haftayı ikinci sırada tamamlarken, üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Silkeborg 19 puanla 11. basamakta kaldı.

Gecenin yıldızı ise Aral Şimşir oldu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, attığı iki golün yanı sıra takımının diğer iki golünde de asist yaparak maça damga vurdu. Şimşir, 75. dakikada yerini Chilufya’ya bıraktı.

Bu sezon Midtjylland formasıyla 39 karşılaşmada görev alan genç oyuncu, 11 gol ve 18 asistlik performansıyla toplam 29 gole doğrudan katkı sağladı. Yükselen grafiğiyle dikkat çeken Aral Şimşir’in, İtalya ve İspanya’dan önemli kulüpler tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

