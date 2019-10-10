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Toulouse Alain Casanova'nın görevine son verdi

FRANSA HABERLERİ  | 10.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'da, teknik direktör Alain Casanova'nın görevine son verildi.

Toulouse Alain Casanova'nın görevine son verdi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Toulouse, Alain Casanova ile kontratının bitirilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlüğe 2008 yılında Toulouse'da başlayan Alain Casanova'nın kulüpteki ilk dönemi yaklaşık 7 yıl sürmüştü. Haziran 2018'de ikinci kez göreve gelen Fransız teknik adam, bu dönemde takımının başında çıktığı 51 maçta 1.04 puan ortalaması yakaladı.

Ligde 9 puanla 18. sırada yer alan Toulouse, 6 maçtır galip gelemiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ligue 1 toulouse Alain Casanova

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