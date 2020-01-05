SPOR
  4. Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi

Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi

FRANSA HABERLERİ  | 05.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı.

Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi

Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi Toulouse Kulübü, 56 yaşındaki Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam Kombouare'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp ve Dijon gibi takımlarda görev yapan Kombouare, Ekim 2019'da Toulouse'un başına geçmişti.

Ligue 1'de 19 haftada topladığı 12 puanla son sırada bulunan Toulouse, Fransa Kupası son 64 turunda amatör lig takımı Saint-Pryve Saint-Hilaire'e 1-0 yenilerek elenmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Karşıyaka arayıştaKarşıyaka arayışta
Beşiktaş 3 eksikle çalıştıBeşiktaş 3 eksikle çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toulouse Antoine Kombouare Fransa

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

Yeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da 2 isimle yollar ayrıldı

İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı

İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milli yıldızın çapraz bağları koptu

Milli yıldızın çapraz bağları koptu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

G.Saray maçı öncesi PSG'de kriz!

G.Saray maçı öncesi PSG'de kriz!

Ünlü futbolcu herkesi kahkahaya boğdu

Ünlü futbolcu herkesi kahkahaya boğdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi

Kombouare dönemi sona erdi

Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransız futbolcu hayatını kaybetti

Fransa'da şampiyonluğun en büyük adayı yine PSG

Fransa'da en büyük aday PSG

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Ertuğrul Ersoy: Kulüp başkanını sadece iki kez gördüm

''Başkanı sadece iki kez gördüm''

Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.