Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

Namzet'in başı, araları düzelen iki inatçının tekrar büyük bir kavgaya girmesi ile belaya girer. Kavga eden ikilinin olayı sırasında kafasına tabak gelen Namzet Horanta, hafızasını kaybeder. Olaydan sonra büyük bir şok geçiren ailenin yanında Osman, yaşananlara inanmak istemez. Dr. Şevki Bey'in söylemleri ile Nazmet'in hafızasını gerçekten kaybettiğini kabul eden Osman, durumdan ötürü kendini suçlar ve sorunu çözmek için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.

18 Mart 2021 Perşembe günü Tövbeler Olsun'un 29. ve 30. bölümü arka arkaya yayınlanacak. Böylece Tövbeler Olsun'un finaline 2 bölüm kalmış olacak ve final tarihi öne çekilecek.

Tövbeler Olsun'un yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal oturuyor. Milim Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişmişti, şimdi ise yeni bir kararla iki bölümün üst üste yayınlanmasına karar verildi.

Babasının yaşadıkları nedeniyle çok büyük bir üzüntü içinde olan Nazmiye ise, Anıl ile nikahını erteleyerek sorunu çözmeye çalışır. Namzet'ın karısı Latife ise bir yandan Namzet'ın başına gelenler ile uğraşırken bir yandan da kendini Namzet'in annesi zanneden Rukiye ile baş etmeye çalışır.

Aylin, yeni iş başvurusu için heyecanlıdır. Yeni işi ile birlikte Aylin'in hayatına giren gizemli kişi ise Buğra'yı kıskançlık krizlerine sürükleyecektir.

Jale hakkında yaşanan yanlış anlaşılmayı çözebilmek isteyen Kazım ise artık aşkını itiraf etmeye kararlıdır. Tüm bunlar olurken Osman ise en başta Namzet olmak üzere herkesi şoka uğratan bir karar alır.



