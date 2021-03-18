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  4. Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

18.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Milim Sanat imzalı Tövbeler Olsun dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. İpek Tuzcuoğlu, Güven Kıraç, Erkan Can, Çiçek Dilligil ve Ünal Silver gibi birçok ünlü ismi bir araya getiren Tövbeler Olsun dizisi bu hafta iki yeni bölüm ile sevenlerinin karşısında olacak. Ahmet Özhan'ı da kadroya dahil eden Tövbeler Olsun, 18 Mart 2021 Perşembe saat 20.00'de iki yeni bölüm ile ekranlara gelecek.

Tövbeler Olsun'un yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal oturuyor. Milim Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişmişti, şimdi ise yeni bir kararla iki bölümün üst üste yayınlanmasına karar verildi.

Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜM FRAGMANI

TÖVBELER OLSUN 29. BÖLÜM FRAGMAN

İKİ BÖLÜM ARKA ARKAYA YAYINLANACAK

18 Mart 2021 Perşembe günü Tövbeler Olsun'un 29. ve 30. bölümü arka arkaya yayınlanacak. Böylece Tövbeler Olsun'un finaline 2 bölüm kalmış olacak ve final tarihi öne çekilecek.

Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

SEDA TÜRKMEN DİZİDEN AYRILDI

Tövbeler Olsun dizisinin sevilen karakteri "Nazmiye"ye Seda Türkmen hayat veriyordu. Nazmiye karakteri, 28. bölümde diziye veda etti.

TÖVBELER OLSUN 28. BÖLÜM ÖZET

Namzet'in başı, araları düzelen iki inatçının tekrar büyük bir kavgaya girmesi ile belaya girer. Kavga eden ikilinin olayı sırasında kafasına tabak gelen Namzet Horanta, hafızasını kaybeder. Olaydan sonra büyük bir şok geçiren ailenin yanında Osman, yaşananlara inanmak istemez. Dr. Şevki Bey'in söylemleri ile Nazmet'in hafızasını gerçekten kaybettiğini kabul eden Osman, durumdan ötürü kendini suçlar ve sorunu çözmek için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.

Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

Babasının yaşadıkları nedeniyle çok büyük bir üzüntü içinde olan Nazmiye ise, Anıl ile nikahını erteleyerek sorunu çözmeye çalışır. Namzet'ın karısı Latife ise bir yandan Namzet'ın başına gelenler ile uğraşırken bir yandan da kendini Namzet'in annesi zanneden Rukiye ile baş etmeye çalışır.

Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

Aylin, yeni iş başvurusu için heyecanlıdır. Yeni işi ile birlikte Aylin'in hayatına giren gizemli kişi ise Buğra'yı kıskançlık krizlerine sürükleyecektir.

Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı l Tövbeler Olsun dizisinden sürpriz karar

Jale hakkında yaşanan yanlış anlaşılmayı çözebilmek isteyen Kazım ise artık aşkını itiraf etmeye kararlıdır. Tüm bunlar olurken Osman ise en başta Namzet olmak üzere herkesi şoka uğratan bir karar alır.


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TRT 1
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