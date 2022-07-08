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Toyota ağır ticari araçlar için hidrojen motoru geliştirecek

08.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıldan bu yana Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla, bu teknolojinin gelişimine öncülük yapıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, ağır ticari araçlarda hidrojen motorları kullanmak üzere planlama ve araştırmalara başladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, karbon nötre ulaşmak adına farklı çözümler ve alternatifler üretmek üzere çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ile iş birliğine imza atan Toyota, ağır ticari araçlarda hidrojen motorları kullanmak üzere planlama ve araştırmalara başladı.

Bu araştırmalar, içten yanmalı motorların kullanımını uzatacak hidrojen motorlu ağır ticari araçların önünü açacak.

Verilen bilgiye göre, Toyota, karbon nötre giden yolda farklı ülkelerdeki enerji koşullarına ve farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak hibrit araçlar, tam elektrikli araçlar ve yakıt hücreli araçlar dahil olmak üzere çeşitli motor seçenekleri geliştiriyor. Hidrojen motorları da bu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yıldan bu yana Japonya’da bazı yarış serilerinde kullanılan hidrojen motorlu Corolla, bu teknolojinin gelişimine öncülük yapıyor. Bu çalışmalara ek olarak hidrojen üretimi, nakliyesi ve kullanımındaki ortakların sayısındaki artış ile birlikte hidrojen toplumuna ulaşma çabaları daha da hızlanıyor.

Ağır ticari araçlarla ulaşım ve lojistikte CO2’nin azaltılması ise karbon nötr bir topluma ulaşma konusunda kritik bir role sahip ve Toyota bu sosyal sorunun aynı vizyona sahip ortaklarla çözülebileceğine inanıyor.

Toyota ile iş birliği yapan Isuzu, Denso, Hino ve CJPT ise, hidrojen motorlarıyla bu soruna bir çözüm bulmayı hedefliyor ve bu süreçte her şirketin teknoloji ve bilgi birikiminden yararlanılacak.

Toyota, bu çalışmayla birlikte karbon nötrlüğü elde etmek adına seçenekleri geliştirerek daha da iyi bir toplum yaratılmasına katkıda bulunacak.

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