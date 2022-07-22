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Toyota düşük emisyonlu araçlarla Avrupa'da rekor pazar payına ulaştı

22.07.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk 6 ayda 563 bin 67 adet satışa imza atan Toyota, pazarın yüzde 19 daraldığı dönemde geçen yıla göre genel performansın üzerine çıktı

İSTANBUL (AA) - Toyota, otomotiv sektörünü etkileyen çip krizi ve tedarik sorunlarına karşın 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da pazar payını artırmayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk 6 ayda 563 bin 67 adet satışa imza atan Toyota, pazarın yüzde 19 daraldığı dönemde geçen yıla göre yüzde 6 düşüş yaşayarak genel performansın üzerine çıktı.

Toyota Avrupa aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 1 puan artış elde ederek ilk kez yüzde 7,6’lık pazar payına ulaştı.

2022 yılı boyunca markanın düşük CO2 emisyonuna sahip çevreci ürün gamına olan talep giderek arttı.

Avrupa'da Toyota'nın marka içindeki hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücrelilerden oluşan elektrik motorlu satış oranı yüzde 6 artarak, Batı Avrupa’da yüzde 76’ya ve yüzde 9 artarak Avrupa genelinde ise yüzde 68'e çıktı.

En yüksek satış performansı gösteren modeller, toplam satışların yüzde 75’ini temsil eden Corolla ürün gamı, Yaris Cross, Yaris, C-HR ve RAV4 oldu.

Türkiye’de üretilen Corolla Sedan Hybrid’in satışı 25 bin 136 adet ve C-HR Hybrid’in satışı 69 bin 383 adet olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte Toyota’nın elektrik motorlu araç satış oranı, 2022’nin ilk yarısında 364 bine yakın oldu ve 2021’in aynı dönemine göre yüzde 11 artış elde edildi.

Düşük emisyonlu ve sıfır emisyonlu olan bu çevreci araçlar, toplam satışların yüzde 67’sini temsil etti.

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