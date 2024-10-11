Toyota Gazoo Racing ve Haas'tan Formula 1 işbirliği

Markadan yapılan açıklamaya göre, motor sporlarının zirvesi olarak gösterilen Formula 1'deki bu işbirliği için Toyota, Haas F1 takımına pilot, mühendis ve mekaniker sağlayacak.

Toyota'nın motor sporları departmanı Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası gibi üst düzey serilerde yarışırken Formula 1 işbirliğiyle varlığını daha da güçlendiriyor.

Daha iyi otomobiller geliştirme felsefesiyle Formula 1 dünyasına atılan bu yeni adım, markanın ve otomotiv sektörünün ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu teknik partnerlik kapsamında genç pilotlar, mühendisler ve mekanikerler Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda deneyim kazanarak kendilerini de geliştirecekler.

Motor sporlarından yararlanarak GR Yaris, GR Supra, GR86 ve GR Corolla gibi yol için üst düzey sürücü odaklı otomobiller geliştiren Toyota Gazoo Racing, bu anlaşma ile uzmanlığını daha ileriye taşıyacak. Toyota Gazoo Racing ekibi, Haas F1 takımıyla test sürüşlerine katılacak ve elde edilen verilerle otomobil geliştirme süreçleri de iyileştirilecek.

İmzalanan bu işbirliği kapsamında Toyota mühendisleri, Haas F1 takımının yarış araçları için aerodinamik geliştirme çalışmalarına da katkı sağlayacak. Bu işbirliği partnerlik hem motor sporlarına hem de otomotiv endüstrisine önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.