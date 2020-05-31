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  4. Toyota, RAV4 güvenlik testlerinde zirvede yer aldı

Toyota, RAV4 güvenlik testlerinde zirvede yer aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Test metotlarını ve değerlendirme standartlarını her yıl daha da zorlaştıran ve Japonya'daki gerçek trafik kazalarını kriter alan JNCAP, üstün güvenlik performansına sahip RAV4 modeline en yüksek puanı verdi

İSTANBUL (AA) - Toyota RAV4 modeli, tüm dünyada önde gelen çarpışma ve güvenlik testlerinden üst seviye dereceler elde etmeye devam ediyor.

Toyota'nın açıklamasına göre, test metotlarını ve değerlendirme standartlarını her yıl daha da zorlaştıran ve Japonya'daki gerçek trafik kazalarını kriter alan JNCAP, üstün güvenlik performansına sahip RAV4 modeline en yüksek puanı verdi.

JNCAP, her yıl yükselttiği çarpışma güvenliği kriterlerini bir kez daha revize ederek yaşlanan nüfusun sürüş kondisyonlarını testlere daha iyi yansıtmaya ve insan vücuduna daha yakın özelliklere sahip mankenleri testlere adapte etmeye başladı.

JNCAP, önleyici güvenlik performansı değerlendirmesine geçen yıl gece sokak lambaları altında yayaları algılayan otomatik fren sistemlerini de eklemişti. Bu yıl ise standartları zorlaştırmak adına, araştırmalara göre yoldaki yaya ölümlerinin önemli bir bölümünün gece gerçekleştiği gerçeğine dayanarak ışıklandırma olmayan bölgelerdeki yaya algılayan otomatik fren sistemlerini de ekledi.

Gece sürüş koşullarında yayaları algılayan ön çarpışma önleyici sisteme sahip Toyota Safety Sense sayesinde yüksek güvenlik standartlarına sahip RAV4, bu yeni kriterlerden 5 yıldız alarak JNCAP'ın değerlendirmesinde en iyi dereceyi elde etti.

Trafik kazalarında ölümler yıldan yıla azalsa da Toyota, sıfır ölümlü kaza hedefiyle Toyota Safety Sense'yi, bağlantılı teknolojilerini ve otonom sürüşü her açıdan geliştirmeye devam ederek trafik kazalarını azaltıyor.

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