Toyota sponsorluğundaki Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımları finale hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Toyota sponsorluğundaki Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımları, büyük maç için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında ilk çalışmalarına başlayan ve 2023 Berlin'de Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımları, bu defa Edremit’te bir araya geldi.

Basketbol takımının antrenmanı, Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Edremit Spor Salonu'nda yapıldı.

Yoğun ve rekabetçi bir antrenman gerçekleştiren sporcular, partner sporcular eşliğinde gün boyu süren programlarını tamamladı. Antrenmanın sonunda ise kıyasıya rekabetin yaşandığı bir antrenman maçı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 ayda büyük bir gelişim kaydeden Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımları, gelişim kamplarında becerilerini iyileştirerek özel olimpiyatlar kuralları çerçevesinde eğitim almaya devam ediyor.

"Mobilsen Özgürsün" mottosuyla herkesin özgürce hareket ettiği bir dünya gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bu alanda birçok programa destek veren Toyota, bu iş birliğiyle herkesi hareket etmeye ve spordan ilham alarak hayata katılmaya teşvik ediyor.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımları, Toyota'nın katkılarıyla birlikte "100 gün" sloganını kullanarak hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor. Toyota'nın desteğiyle birlikte kapsamlı bir hazırlık yapan özel sporcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilecek turnuvalarda imkansızı nasıl başardıklarını sergileyecek.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Basketbol Takımlarının bir sonraki hedefi ise 17-25 Haziran 2023'te Berlin'de düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmek olacak.

