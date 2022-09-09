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Toyota'dan batarya üretimine 5,6 milyar dolarlık yatırım

09.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da 3,1 milyar dolar civarında yeni yatırım yapacak olan Toyota, Amerika’da ise 2,5 milyar dolar yatırımla otomotiv batarya üretimini artıracak

Toyota'dan batarya üretimine 5,6 milyar dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Toyota batarya üretimine 5,6 milyar dolar yeni yatırım yapacak.

Toyota açıklamasına göre, şirket, tam elektrikli araçlarına batarya tedarik etmek üzere Japonya ve Amerika’da batarya üretimi için 5,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirme kararı aldı. Elektrikli araçlara olan artan talebi karşılayacak olan bu üretim tesislerinin 2024 ve 2026 arasında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Söz konusu yatırım, Toyota'nın farklı güç üniteleri ile mümkün olduğunca çok seçenek sunarak, tüm ülke ve bölgelerdeki müşterilerin ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılamasını sağlayacak. Japonya’da 3,1 milyar dolar civarında yeni yatırım yapacak olan Toyota, Amerika’da ise 2,5 milyar dolar yatırımla otomotiv batarya üretimini artıracak.

Yeni batarya yatırımı sayesinde Toyota’nın Japonya ve ABD’deki batarya üretim kapasitesi 40 GWh’ye çıkacak. Toyota Üretim Sistemi ile birlikte her zamankinden daha verimli üretim hatları kuran marka, rekabet gücünü daha da artıracak.

Karbon nötre ulaşmada birden fazla yol olduğunu inanan Toyota, ülke ve bölgelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak karbondioksit (CO2) emisyonunu azaltacak en ideal çözümleri sunuyor. Toyota elektrikli araçlara artan taleple birlikte batarya ihtiyacını karşılayacak istikrarlı bir tedarik sistemi kurmak adına yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

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