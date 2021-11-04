Toyota’dan kışa "sağlam" hazırlanmak için servis kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota sahiplerinin araçlarını tam bakımlı ve tam güvenli olarak kış aylarına hazırlamaları için düzenlenen avantajlarla dolu geleneksel Servis Günleri Kampanyası başladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyadan yararlanmak için Toyota plazalara gelenler, tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanabilecekler.

Toyota’nın yine tüm modellerde fren balata ve diskleri, debriyaj setleri, silecekler ile amortisör değişimleri yüzde 25 indirimli olarak gerçekleşecek. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimle sunulurken Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi yüzde 20 indirimli olarak değiştirilebilecek. Toyota müşterileri, ayrıca Axess’e özel "+4" taksit fırsatından da faydalanabilecek.

“Online servis” uygulamasından kolayca alabilecek randevu ile Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini kendilerine en yakın Toyota Plaza'ya götürmek olacak.

