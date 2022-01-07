Toyota'dan ocak ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota, yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı.

Şirket açıklamasına göre, Toyota'nın ocak ayı kampanyasında Yaris ve Yaris Hybrid modelleri 75 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranı ile satışa sunulacak. Kampanyada ayrıca Toyota Professional ailesinin üyeleri Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 100 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranı ile yeni kullanıcılarını bekliyor olacak. Ayrıca, yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı da sunuluyor.

Toyota'nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla "Çevre Dostu Kredisi" ile ocak ayında tüm vadelerde, sıfır ve 2. el araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,95, 13-24 ay arası yüzde 2,05 ve 25-48 ay arası da yüzde 2,10 finansman oranı imkanı da sağlanacak. Çiftçi kredisi kapsamında da 6 ayda bir ya da yılda bir ödeme imkanı bulunacak.

Yüzde 1,95'den başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da bulunuyor.

