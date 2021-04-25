Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izle | İskender'i kaçırıyorlar!

Her Pazar saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Tozkoparan İskender, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde İskender’in süper güçlerinin kaybolduğunu gören Mavi Ay, neler olup bittiğini çözmek istemişti. Peki Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TOZKOPARAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (20. BÖLÜM)

Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

TOZKOPARAN İSKENDER SON BÖLÜM ÖZETİ (19. BÖLÜM)

Giovanni’nin Tayfun ile Duygu’nun anne babası ile alakalı dedikoduyu Mavi Ay’ın çıkardığını söylemesi Kasırga üyelerinin aklını oldukça karıştırmıştır. Mavi Ay sayesinde anne babaları ile aralarını düzelten Tayfun ve Duygu, Giovanni’nin lafına inanmak istemese de içlerine bir defa daha kurt düşmüştür. Bunun üzerine Kasırga, dedikoduyu çıkaran kişinin kim olduğunu tespit etmek amacıyla harekete geçer. Öte yandan Mavi Ay, sonunda Kasırga ile aralarını düzeltmiş olmaktan mutluluk duysa da Kasırga’ya güvenme konusunda tedbiri elden bırakmak istemez. Fakat Mavi Ay’ı asıl endişelendiren şey İskender’in başına gelenler olur. Ağır bir saksıyı kaldırmak isteyen İskender başarılı olamayınca panikler ve durumu arkadaşlarına anlatır. İskender’in süper güçlerinin kaybolduğunu gören Mavi Ay, neler olup bittiğini çözmek istemektedir. İskender’e güçlerini geri kazandırmak amacıyla çeşitli numaralar deneten Mavi Ay bu konuda başarılı olamaz. Görünüşe göre İskender’in artık süper güçleri yoktur. Mavi Ay ve Kasırga’nın okçuluk müsabakasının vakti geldiğinde hem Mavi Ay’ın hem de Kasırga’nın gözü, süper güçlerini kaybetmiş olan İskender’in yapacağı atışın üzerindedir.



