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TPAO, bu yıl 15 milyon varilin üzerinde petrol üretmeyi hedefliyor

19.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO, bu yıl 15 milyon varilin üzerinde petrol üretmeyi hedefliyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 2022'de 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Demir, İl Kültür Müdürlüğü'ndeki toplantıda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını ifade etti.

Koca Yusuf sondaj kulesinin TÜBİTAK ile çalışılmış bir proje olduğuna işaret eden Demir, "Bu kule TÜBİTAK projesi olup Türkiye'de üretilmiş ve montajı yapılmış ilk yerli ve milli kulemizdir. Koca Yusuf, Batman Bölge Müdürlüğünde sondaj faaliyetlerine başlamıştır." dedi.

TPAO'nun çalışmalarına değinen Demir, 5 il sınırı dahilinde 1301 kuyuda günlük 43 bin 200 varil üretim yapıldığını, geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine çıktıklarını ve 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu yılın ilk 6 ayında da üretimde 7 milyon 76 bin varile ulaşıldığını belirten Demir, 2022'de 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Demir, "2022 yılının ilk 6 ayında Batman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı, yani bölge genelinde 64 sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir. Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı." diye konuştu.

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