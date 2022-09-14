TPAO'nun Zonguldak'taki ilkokulda yenilediği kütüphane ve sınıflar törenle açıldı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos beldesinde bir ilkokulda yenilenen kütüphane, zeka ve drama sınıfı ile öğretmenler odasının açılışı gerçekleştirildi.

Filyos Vadisi Projesi kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde doğal gaz çıkarma faaliyetlerini yürüten TPAO tarafından Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulundaki kütüphane, zeka ve drama sınıfı ile öğretmenler odası yenilendi.

Söz konusu birimlerin hizmete açılması için düzenlenen törene katılan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, üstlenmekten büyük gurur duydukları Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde birlikte çalıştıkları firmanın desteğiyle ilkokulun kütüphanesi, drama sınıfı ve öğretmenler odasını yenilediklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılında çocuklara daha iyi eğitim sağlamak istediklerini anlatan Bilgin, "Değerli evlatlarımıza, çocuklarımıza ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra da benzer katkıları eğitim hayatına, ülkemizin geleceğine yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Açılışın ardından Bilgin ve beraberindekiler, yenilenen öğretmenler odası, kütüphane ile zeka ve drama sınıfını gezdi, burada öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Bilgin, öğrencilere okul çantası ve çeşitli hediyeler de verdi. Tören sonunda öğrencilerle okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ile TPAO'nun deniz altı enerji projelerine mühendislik hizmeti veren Schlumberger Ülke Müdürü Metin Talat Güleryüzlü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

