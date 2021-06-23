Trabzon 21'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 1 Temmuz'da başlayacak

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen Trabzon 21'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, temmuzda sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamada, 1 Temmuz Perşembe günü açık havada perdelerini açacak festivalde, Türkiye'den 5, yurt dışından bir olmak üzere 6 oyun sahnelenecek.

Festival, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Festivalin açılışı, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bizim Yunus" oyunuyla, 1 Temmuz saat 20.30'da Haluk Ongan Sahnesinin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde yapılacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Trabzon'da, binlerce yıllık sanat tarihiyle, tüm alkışlara mazhar olmuş 20 yıllık köklü bir festivalin her defasında şenlik gibi yaşandığını vurguladı.

Kurt, "21'incisi düzenlenecek ve dünyanın yaşam adına tüm acı gerçeklerle yüzleştiği bu günlerde, insana umutla ve sağlıkla yaşadığı günleri anımsatmaya hazırlanan festivalimizin şimdiden herkese mutluluk getirmesini temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Elvan Saliha Karahasan ise festivali sunmak için büyük özlem ve aşkla çalıştıklarını belirterek, "Festivalimiz tüm şehre umut ve mutluluk getirsin. Şimdi iyi ve güzele dair ne varsa gelin birlikte sahneye koyup, birlikte alkışlayalım." ifadelerini kullandı.

Festivalde, Özbekistan'dan bir ve Türkiye'den 5 grup, 13 temsil verecek.

Bu yıl Ankara Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus"u, Özbekistan "Cemile"yi, Konya Devlet Tiyatrosu "Kasetçi"yi, İstanbul Devlet Tiyatrosu "80 Günde Devr-i Alem"i, Trabzon Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu "Oz Büyücüsü"nü ve Bursa Devlet Tiyatrosu "Akide Şekeri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Özbekistan'dan Berdakh Karakalpak Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosunca sahnelenecek, Cengiz Aytmatov'un yazdığı ve Markhabay Usenov'un yönettiği "Cemile" adlı oyun, 4 ve 5 Temmuz'da Açıkhava Sahnesinde 20.30'da izlenebilecek.

- Festivali bugüne kadar 115 bin sanatsever izledi

Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 20 yılda 164 ülkeden 198 farklı yabancı tiyatro grubunu ve binden fazla sanatçıyı ağırladı.

Etkinlikte, Türkiye'den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar dahil şimdiye kadar toplam 201 oyun ve 483 temsil gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunları 115 bin sanatsever izledi.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

