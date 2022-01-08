Trabzon'a veda etti! İşte Abülkadir Parmak'ın yeni takımı

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım Bertolacci ve Deniz türüç'ün ardından Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'ı da kadrosuna kattı.

AYRILIK KARARINI ABDULLAH AVCI'YLA BİRLİKTE ALDI

Ajansspor'un haberine göre, altyapısından çıktığı Trabzonspor'a veda eden Abdülkadir Parmak, Kayserispor'la anlaştı. Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayrılık kararını Abdullah Avcı'yla birlikte aldığını belirtti.

"KULÜBÜME FAYDALI OLACAK ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM"

Abdülkadir Parmak yaptığı açıklamada, "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

