Trabzon Belediye Başkanı, Fenerbahçe maçına dahil oldu! "Şike hala devam ediyor! Yuh olsun ve yazıklar olsun"

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay çıktı... Bordo-mavililerin Onuachu ile attığı golün VAR'dan dönmesinden 5 dakika sonra kırmızı kart gören Trabzonspor maçtan iyice düştü. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan bordo-mavililerden flaş paylaşımlar geldi.

"ŞİKE HALA DEVAM EDİYOR!"

Maçta yaşananlara tepki gösteren Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şike hâlâ devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR DA PAYLAŞIM YAPTI

Trabzonspor da maçın devre arasında hakem görselini kullanarak, "İlk perde sona erdi" paylaşımı yaptı.