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Trabzon'da alkollü sürücü, anne ve kızını böyle ezdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 30.09.2019 20:13 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesinde anne ve kızını ezen alkollü sürücü ailenin tepkisi üzerine tutuklandı.

Trabzon’un Yomra ilçesinde 23 Eylül 2019 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada alkollü sürücü, bir anne ve kızını minibüsün altına alarak ezdi.

BAŞSAVCILIK, SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Ağır yaralanan ve hastanedeki tedavileri devam eden anne ve kızını ezen sürücü Gökhan A.(36), 24 Eylül’de Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sürücünün adli kontrol kararı ile serbest bırakılmasına itiraz eden Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökhan A. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması amacıyla tekrar Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulundu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Mahkemenin bu talebi sonucunda sürücü Gökhan A. hakkında tutuklama kararı alındı. Sürücü Gökhan A. polis ekiplerince yakalanarak “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kaza Alkollü sürücü

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