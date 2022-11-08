SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzon'da amatör maçta hakemlere bayrak direğiyle saldırı

Trabzon'da amatör maçta hakemlere bayrak direğiyle saldırı

08.11.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon 1’inci Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Sürmenespor ile 1967 Değirmenderespor arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğüyle gerginlik yaşandı. Sahaya giren 1967 Değirmenderesporlu bazı yöneticiler, hakemlere ve saha komiserine bayrak direğiyle saldırdı. Darp raporu alan hakem ve saha komiseri polise şikayette bulundu.

Trabzon'da amatör maçta hakemlere bayrak direğiyle saldırı

Trabzon 1’inci Amatör Lig B Grubu 10’uncu hafta müsabakasında, Sürmenespor sahasında 1967 Değirmenderespor’u konuk etti. Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan ve çekişmeli geçen karşılaşmada, hakemin 1967 Değirmenderespor’da futbolculara gösterdiği kırmızı kartlardan sonra tansiyon yükseldi. Futbolcularla orta hakem arasında yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti. Kartların havada uçuştuğu müsabaka Sürmenespor’un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

ab854ddceb3cbea28dfeb8739af2d2f6

Maçın bitiş düdüğüyle sonuca tepki gösteren 1967 Değirmenderespor takımının bazı yönetici ve futbolcuları, karşılaşmanın hakemleri Miraç Yıldırım, Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile TFF’de görevli saha komiseri Vedat Durular’ın üzerine yürüdü. Arbedenin yaşandığı olaylarda 1967 Değirmenderespor yöneticilerinden Murat Fındıkçı, köşe gönderini alarak hakem Miraç Yıldırım’a saldırdı. Hakem heyeti güvenlik güçleri eşliğinde sahadan ayrıldı. Koluna darbe alan orta hakem Miraç Yıldırım ile diğer hakemler Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile saha komiseri Vedat Durular, Sürmene Devlet Hastanesi’nde darp raporu aldı. Sürmene Emniyet Müdürlüğü’ne giden hakem heyeti ve saha komiseri, şikayette bulundu.

SÜRMENESPOR BAŞKANI ORHAN TUNÇER: HİÇ YAKIŞMADI

6a189921ab9a2a8ae7c30d20cd9cf8ef

Sürmenespor Başkanı Orhan Tunçer, sahadan galibiyetle ayrılan takımlarının maç biter bitmez soyunma odasına gittiği için futbolcuların olaylara karışmadığını söyledi. Tunçer, yaşananlar hakkında, "Ne yazık ki sahamızda istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol adına gerçekten çok üzgünüz. Sahadan galibiyetle ayrıldık ama ne böyle bitmesini istemezdik. Hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Yılmaz için devler kapışıyor!Rıdvan Yılmaz için devler kapışıyor!
Anahtar Kelimeler:
Hakem değirmendere saldırı Bakan ab 10 hakemi iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi

Rus kadınların gülerek paylaştığı videoya Türk kadınlarından cevap geldi

Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"

Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış! "Savaşa hazırlanıyoruz"

Beşiktaş'ta büyük kriz! Kadro dışı...

Beşiktaş'ta büyük kriz! Kadro dışı...

Galatasaray'da maaş krizi iddiası!

Galatasaray'da maaş krizi iddiası!

Maç bitti, Serdar Aziz çıldırdı!

Maç bitti, Serdar Aziz çıldırdı!

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Flaş fırsatlarda bugün: Airfryer, robot süpürge ve dahası indirimde! Kaçırmayın

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.