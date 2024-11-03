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Trabzon'da inanılmaz gece! Bordo-mavililer Fenerbahçe karşısında 8 dakikada 2 penaltı kazandı ve öne geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.11.2024 20:49
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Soyunma odasına 1-0 yenik durumda giden ev sahibi ekip ikinci yarının başında 8 dakika içinde kazandığı 2 penaltı ile öne geçti. İşte detaylar...

Trabzon'da inanılmaz gece! Bordo-mavililer Fenerbahçe karşısında 8 dakikada 2 penaltı kazandı ve öne geçti

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısı çok hızlı başlarken 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı.

Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.

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MS
Trabzonspor Trabzonspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

HAKEM PENALTI DEDİ

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Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterirken Banza kullandığı penaltı vuruşunda takımına beraberliği getirdi.

8 DAKİKA SONRA İKİNCİ PENALTI

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Bu pozisyondan yalnızca 8 dakika sonra ceza sahasında Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

*Görüntüler beIN Sports'tan alımıştır

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