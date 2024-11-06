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Trabzon'da neler oluyor? TFF içinde 'Başkanlık' hesabı... Ertuğrul Doğan 'Bu hakemi birisi gönderdi' demişti! İşte o konuşmanın şifreleri!

06.11.2024 10:10
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pazar akşamki Fenerbahçe derbisi sonrası çok sert ifadeler kullandı! Futbolseverler açıklamaları hakem Oğuzhan Çakır üzerinden okusa da verilen mesajların şifreleri ise bir hayli farklı. Bir ay sonra yapılacak kongre öncesinde TFF içerisindeki bir organizasyonun mevcut Trabzonspor yönetimini devralmak için hazırlık yaptığı gündeme bomba gibi düştü!

Trabzon'da neler oluyor? TFF içinde 'Başkanlık' hesabı... Ertuğrul Doğan 'Bu hakemi birisi gönderdi' demişti! İşte o konuşmanın şifreleri!

Fenerbahçe, son dakikada attığı golle Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Hakem Oğuzhan Çakır'ın maçın ilk yarısında Okay Yokuşlu'nun attığı golü faul nedeniyle iptal etmesi Trabzonspor camiasını çileden çıkardı.

'HAKEMİ BİRİSİ GÖNDERDİ' DEMİŞTİ! O BİRİSİ KİM

Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı! İşte hakeme yüklenirken 'Bu hakemi buraya birisi planlayarak gönderdi' diyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın sözlerinin şifreleri

İŞTE TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİNİN ŞİFRELERİ

"İptal edilen golle ilgili bana kimse bir şey anlatamaz! Bu pozisyona faul veren hakem Oğuzhan Çakır, buraya biri tarafından planlanarak gönderilmiş! Hiçbir şekilde açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, şehrinin önünde kimse duramaz. Bu iş artık sona geldi, ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası hadlerini bildirecek!"

Bu açıklama Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yapıldı! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; net biçimde hakem Oğuzhan Çakır'ın birisi tarafından yönlendirildiğini ifade etti.

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TRABZONSPOR'U YÖNETMEK Mİ İSTİYORLAR?

Kulislerde konuşulan iddiaya göre yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu yönetimindeki bir ekip Aralık ayındaki Trabzonspor kongresi öncesi bordo mavililerin yönetimini devralmak istiyor! Trabzonspor camiası, bu sene başından beri hakemlerle ilgili sorunlar yaşadıklarını Pazar akşamki derbide bunun finali olduğunu ifade ediyor.

Saha içi sonuçların olumsuz seyretmesiyle birlikte kısa süre içinde yeni aday bulup o adaya destek vermeyi planlayan TFF içerisindeki organizasyon ise Ertuğrul Doğan'ın yeniden başkan olmasına sıcak bakmıyor!

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OKAN BURUK DA 'TRABZON' DEMİŞTİ!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk de geçen ay yaptığı açıklamada 'Trabzonspor aleyhine inanılmaz hakem hataları yapılıyor' sözlerini kullanmıştı.

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Trabzonspor ertuğrul doğan tff
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