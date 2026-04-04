Trabzon'da tartışmalı Barış Alper Yılmaz kararı! 'VAR' devreye girdi! ortalık karıştı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın ikinci yarısı sarı-kırmızılıların golüyle başlarken, 53.dakikada taç çizgisinde yaşanan pozisyon sonrası tartışmalarda beraberinde geldi.

VAR İZLEMEYE ÇAĞIRDI!

Karşılaşmanın 53.dakikasında taç çizgisi kenarında Barış Alper Yılmaz Wagner Pina'ya sert bir müdahalede bulundu. VAR, Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonu izlemesi için Cihan Aydın'ı çağırdı.

HAKEM CİHAN AYDIN 'DEVAM' DEDİ...

Cihan Aydın, pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirmedi ve sarı kart kararında kaldı.

SERT TEPKİLER GELDİ!

Pozisyonun ardından yedek kulübelerinden karara sert tepkiler gelirken, oyun 11'e 11 şekilde tekrar kaldığı yerden devam etti.

