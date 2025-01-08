Trabzon'da unutulmaz gece! Son düdük çalar çalmaz... Ortalık bir anda karıştı! "Tamamen provokatör!"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Kupa'ya galibiyetle başladı.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmada son düdüğün gelmesiyle birlikte sahadaki iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi.

Alanyasporlu bazı futbolcular, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Simon Banza'ya sert tepki gösterdi ve ortalık bir anda karıştı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR YERE DÜŞTÜ

Çıkan arbedede Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir, yere düşerken gerginlik daha da arttı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Futbolcular arasında çıkan tansiyonu düşürmek için polis ekipleri sahaya girdi ve tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

GERGİNLİK SOYUNMA KORİDORUNDA DA DEVAM ETTİ

İki takım oyuncuları arasındaki gerginlik soyunma koridorunda da devam ederken iki takımdan da açıklamalar üst üste geldi.

"ŞENOL HOCA AYIRMAYA ÇALIŞAN SAKİN TARAFTI"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maç sonu çıkan olaylarla ilgili, "Olaylarla Şenol Hoca, kontrollü aslında, olayları ayırmaya çalışan sakin taraftı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu aslında mağlubiyetten kaynaklı sinir değildi. Maçtan sonra gidip tebrik ettim, herhangi bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

SAMİ UĞURLU: "TAMAMEN PROVOKATÖR"

Olayları çıkaran kişinin Trabzonspor'un futbolcusu Simon Banzo olduğunu dile getiren Uğurlu, "Simon Banza, tamamen provokatör, tamamen oyunu gerdi, oyun içinde çok tahrik etti. Hem takımı hem oyunu hem oyuncuları. Maçın sonunda bunu devam ettirdi. Olayların buralara gelmesinin ana sebebi. Tavrını tarzını değiştirmedi, herkese küfür eden biri. Maçın sonunda buna devam edince oyuncular buna reaksiyon gösterdi. Kendisini uyardık. Sonrasında Hüseyin Hoca geldi, tepkisi oldu. Trabzon şehri, çok büyük bir futbol şehri. Ancak Trabzonspor'un büyüklüğünün arkasına sığınarak bazı şeyler yapmamak gerek. Trabzon halkı bunlara kanmaz. Trabzon halkı yüreğini ortaya koyanı sever, bu tarz davrananları da benimsemez. Maçın başında sadece taraftarların şunu izlemesini istiyorum, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda Simon Banza'nın duruşunu izlesinler. Burası bunları asla kaldırmaz. Cham da buna dahil. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nda duruşlarını izleyin, yeter" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ: "YANGINI SÖNDÜRECEĞİNE BÜYÜTÜYOR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yaşananlara dair, "Maç sonu gerginlik doğru değil. Rakip zaten 10 kişi kalmış. Simon Banza ile rakip oyuncu devrede itişmiş. Uyardık. Maç sonu yine orası karıştı. Gidenler de yangını söndüreceğine büyütüyor. Sami Hoca da geldi, sakindi, soyunma odasında oyuncuların duruşundan rahatsız oldu. Bazen alınganlık oluyor. Başını eğip gitmesi gerekiyordu. Bizim için de geçerli bu. Öyle bir atışmanın saha sonucundan sonra sahaya yansıması oldu. İtişme falan bir şey görmedim çok ama gördüğümü de almaya çalıştım. İtişmeler oldu ama küfürleşme oldu mu bilemiyorum. Sinirlenmek doğru değil. Biz de yapıyoruz bazen, olmamalı. Sami Hoca'yı da seviyorum. Oyuncusunu da kaybetti. Bizim oyuncuya bakıp sinirlendiyse olabilir." sözlerini sarf etti.