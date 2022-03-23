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Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kanlı Nigar"ı sahneleyecek

23.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kanlı Nigar"ı sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kanlı Nigar" oyununun prömiyerini yarın yapacak.

Sadık Şendil'in yazdığı, Volkan Özgömeç'in rejisörlüğünü yaptığı oyunun, dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Berna Yavuz, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzikleri Cem İdiz ve dans düzeni Didem Atasoy'a ait.

Nigar rolünü TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın üstlendiği oyunda, Ensar Kaplan, Burhan Kurt, Oğuzhan Asak, Ahmet Uzuner, Hazar Altıntaş, Faik Gürbüzlü, Gülendam Rümeysa Sağlam, Elif Epcimoğlu, Ogün Kılıç, Efecan Baştürk, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Ayşe Natır, Aybüke Yılmaz, Murat Aşar ve Yasemin Nalçacıoğlu rol alıyor.

Fakir bir ailenin kızı Nigar'ın çok küçük yaşlarda zengin bir ailenin yanına hizmetçi olarak verilmesini ve yaşadıklarını konu edinen oyun, yarın saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesinde prömiyer yapacak.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli figürlerinden olan oyun, sezon boyunca Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak.

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