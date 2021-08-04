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Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Eskişehir'de sahneledi

04.08.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yunus'la Yürürken" oyununu Eskişehir'de sahneledi

ESKİŞEHİR (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Özlem Lale'nin yazdığı, Saliha Karahasan'ın yönettiği "Yunus'la Yürürken" adlı oyun Eskişehir'de sahnelendi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı etkinlikleri kapsamında Valilik Meydanı'nda sahnelenen oyunu, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini Tolga Aktekin'in üstlendiği oyunun, Eskişehir'in ardından Kütahya'da sahneleneceği bildirildi.

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