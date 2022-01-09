Trabzon gözünün kararttı! Visca'nın ardından Tymoteusz Puchacz'ı da aldılar! Tymoteusz Puchacz kimdir?

Trabzonspor devre arası transfer dönemine müthiş başladı. Başakşehir'den bonservisiyle birlikte aldığı Visca ile hızlı bir giriş yapan Bordo-Mavililer ikinci transferini yaptı.

TRABZON'A GETİRDİLER

Trabzonspor'un Union Berlin'den anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz kente geldi. Puchacz'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TYMOTEUSZ PUCHACZ KİMDİR?

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Tymoteusz Puchacz 23 Ocak 1999'da Polonya'nın Sulechow kasabasında dünyaya geldi.

TYMOTEUSZ PUCHACZ'IN KARİYERİ

22 yaşındaki 1,80 boyundaki sol bek futbola ülkesinin Pogon Swiebodzin takımında başladıktan sonra 2013'te Lech Poznan'ın altyapısına katıldı. 2017'de burada profesyonel olduktan sonra 2018'in ocak ayında Sosnowiec'e kiralık olarak gitti. Sezonu burada tamamladıktan sonra takımına geri dönen Tymoteusz Puchacz bu kez Katowice'ye kiralandı. Sezonu burada tamamladıktan sonra tekrar Lech Poznan'a dönen yetenekli futbolcu 1 Temmuz 2021'de ilk kez yurt dışına çıkarak Alman Bundesliga ekibi Union Berlin'e 2.5 Milyon Euro'ya transfer oldu.

Puchacz ayrıca ülkesinin milli takım havuzundaki önemli isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Alt yaş kategorilerinin tamamında oynayan futbolcu, 1 Haziran 2021'den itibaren A Takım'da da şans bulmaya başladı ve şuana kadar 10 kez forma giydi.

TYMOTEUSZ PUCHACZ'IN İSTATİSTİKLERİ

Polonyalı sol bek 2021-22 sezonunun başında Alman ekibi Union Berlin'e imza atarken ligde hiç şans bulamadı. Konferans Ligi ve Elemeleri'nde 7 maçta forma giyip 2 asist yaptı.

Puchacz bugüne kadar ise toplamda 194 maça çıkarken 18 gol 16 asist yaptı.



