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Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatıldı

08.10.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havalimanı'nda pist onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar 1 gün süreyle durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Havalimanı pist onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla bugün saat 08.00 itibarıyla uçuşlara kapatıldı.

Pist bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla havalimanında, yarın saat 08.00'de yeniden uçak seferleri sağlanacak.

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